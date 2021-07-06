الدورة العشرون من «دبي ديرما» تختتم غداً

دبي (الاتحاد)

تختتم غداً في دبي فعاليات الدورة العشرين من مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر«دبي ديرما»، والتي كان قد افتتحها أمس الأول الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، مدير دائرة إعلام دبي، وشهدت مشاركة أكثر من 14.500 طبيب ومتخصص و350 شركة عارضة والمتخصصين والخبراء في مجال طب الجلد والليزر والتجميل.

وكان حفل الافتتاح قد استُهل بكلمة ترحيبية ألقاها الدكتور حسن كلداري، رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر دبي ديرما، حيث رحب فيها بالحضور، وأكد على الأهمية التي يعكسها انعقاد هذا الملتقى بشكل فعلي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.