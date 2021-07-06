«الصحة» تحصل على «أيزو إدارة التواصل الاجتماعي في الطوارئ»

دبي (الاتحاد)

حصلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على شهادة الآيزو في المطابقة العالمية للمواصفة الإرشادية في مجال استخدام وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي في حالات الطوارئ (ISO/ DIS 22329) من الهيئة العالمية لحلول الأعمال في الولايات المتحدة الأميركية.

تسلم الشهادة الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية من ممثل الهيئة الأميركية، بحضور وداد بوحميد مدير إدارة الاتصال الحكومي في الوزارة.

محمد سليم العلماء

وأكد أن حصول الوزارة على شهادة الآيزو في مجال استخدام وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي في حالات الطوارئ يعكس حرص الوزارة على تطبيق معايير عالمية، من خلال تنوع ومرونة قطاعاتها في الاستجابة للظروف الطارئة، وتبني واعتماد طرق مبتكرة في العمل تؤكد تميز الوزارة وريادتها.

وأشار الدكتور العلماء إلى أن الوزارة ماضية بعزم وثقة وفق برامج مدروسة ورؤية طموحة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية بفضل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة، وبما ينسجم مع تطلعات حكومة الإمارات لتكون أكثر مرونة والأسرع في اتخاذ القرارات لدخول مرحلة التعافي، سعياً لاستدامة الإنجازات، وتبني الفكر الابتكاري لضمان الجاهزية للمستقبل والمساهمة الاستباقية لتحقيق أفضل مستويات الأداء، والمحافظة على كفاءة القطاعات في الدولة على جميع الصعد.

وداد بوحميد

من جانبها أكدت وداد بوحميد مدير إدارة الاتصال الحكومي أن الحصول على شهادة الآيزو في مجال استخدام وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي في حالات الطوارئ، إنجاز يدعو للفخر والاعتزاز ويواكب ما حققته دولة الإمارات من ريادة عالمية في إدارة أزمة كوفيد-19، مما يجعلنا حريصين على المكتسبات والبناء على الإنجازات أكثر من أي وقت مضى. وتجديد العزم على مواصلة التميز ومواكبة المستجدات المتسارعة في بيئة العمل الاتصالي بمنصاته الحديثة التفاعلية، ونحن نواصل تطوير الأدوات الاتصالية ولا سيما الرقمية، لتكون سباقة ومبتكرة ومستدامة وشفافة وذات مصداقية، تعزز الطمأنينة والأمان لدى المجتمع لدعم الجهود الحكومية في عبور الأزمة الصحية.