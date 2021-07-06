لقاء افتراضي بين جامعتي الشارقة وبنسلفانيا

الشارقة (الاتحاد)

أجرت جامعة الشارقة حواراً فكرياً افتراضياً مع عدد من ممثلي برنامج الدكتوراه في جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأميركية، نظم اللقاء معهد القيادة في التعليم العالي بجامعة الشارقة، بحضورالدكتور معمر بالطيب، نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا.

وتضمن اللقاء مناقشة عدد من القضايا المهمة منها: دور مؤسسات التعليم العالي في العديد من المجالات المجتمعية والأكاديمية؛ كالمشاركة المدنية، وإعداد الطلبة لسوق العمل، والتنوع الثقافي، والممارسات الأكاديمية المبتكرة، والنمو المجتمعي.