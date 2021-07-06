«الأرشيف الوطني» يدرّب المعلمين افتراضياً

أبوظبي (وام)

عقد الأرشيف الوطني «الملتقى السنوي الثامن لتدريب المعلمين افتراضياً» على مدار أربعة أيام، بهدف غرس القيم الوطنية الرفيعة، ومن بينها قيم التسامح والتعايش ورفع درجة وعي المعلمين بتاريخ وثقافة مجتمع الإمارات العريق وتراثه وعاداته، التي تسهم بترسيخ الهوية الوطنية، وتعزز الولاء والانتماء لديهم ولدى أبنائنا من الطلبة.

شارك في الملتقى أكثر من 6000 معلم ومعلمة من مختلف أنحاء الدولة، تعرفوا خلاله على تاريخ دولة الإمارات وحضارتها، واطلعوا في زيارة افتراضية على مرافق الأرشيف الوطني.

وأكد فرحان المرزوقي مدير إدارة التواصل المؤسسي والمجتمعي في الأرشيف الوطني أن الملتقى يعد مبادرة وطنية مهمة على طريق بناء أجيال الطلبة وإثرائهم بالمعارف، وإكسابهم مهارة التفكير الإبداعي، وتنشئتهم على حب الوطن والولاء لقيادته الرشيدة، وذلك ما حفلت به الخمسون عاماً الماضية، ويتطلع الأرشيف الوطني وهو يخطط لخمسين عاماً قادمة إلى الاستمرار على نهج التعاون وتضافر الجهود.

تضمن الملتقى في يومه الأول فعاليات تعنى بمئوية الإمارات، وتبرز قوة دولة الاتحاد ودور الآباء المؤسسين في التخطيط الفعال الذي أسهم في تتويج كل مرحلة بابتكارات وإبداعات أدت إلى التطوير والنهضة الشاملة والمتكاملة على مدار الخمسين عاماً الماضية، وأثرت الدكتورة عائشة بالخير مستشار البحوث في الأرشيف الوطني الملتقى بمحاضرات عن التعليم، وتمكين المرأة وما حظيت به من اهتمام جعلها تتبوأ أهم المناصب في الدولة إلى جانب شقيقها الرجل بخطط مدروسة ودعم القائد المؤسس الشيخ زايد، وما تقدمه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، للنهوض بشؤون المرأة والأسرة والمجتمع كاملاً.