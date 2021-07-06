حملة للحفاظ على المظهر العام بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن بدء حملة واسعة على كافة مناطق مدينة الشارقة لرصد المركبات والدراجات النارية التي تحمل لوحات إعلانية مشوّهة للمظهر العام ولا تتطابق شروطها مع ما حدتته البلدية لهذه المركبات، والتي تتبع لشركات معينة وتعمل في مجال التوصيل على وجه الخصوص، حيث تأتي هذه الحملة في إطار جهود البلدية المستمرة لرصد مشوّهات المظهر العام والحفاظ على المظهر الجمالي للإمارة.

وأوضح خالد الشامسي مدير إدارة الممتلكات والاستثمار أن البلدية تعمل على متابعة كافة اللوحات الإعلانية وما يعرض عليها من إعلانات بصورة مستمرة، والتأكد من صحة ما ورد في الإعلان من حيث اللغة السليمة والصحيحة ومناسبة المحتوى لثقافة المجتمع وعدم تشويهه للمظهر العام، حيث تقوم البلدية باعتماد كل الإعلانات قبل نشرها.