مهرجان الذيد الخامس للرطب ينطلق 22 يوليو

الشارقة (وام)

تنظم غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال الفترة من 22 حتى 25 من يوليو الجاري النسخة الخامسة من مهرجان الذيد للرطب في مركز إكسبو الذيد.

واستعرض الاجتماع التنسيقي الذي عقدته اللجنة التنظيمية للمهرجان بمقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة، برئاسة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة الغرفة الخطط الأولية والاستعدادات الجارية للإعلان عن فعاليات النسخة الخامسة من المهرجان، إلى جانب التأكيد على تطبيق أقصى الإجراءات والتدابير الاحترازية، حرصاً على سلامة المشاركين والزوار.

وأكد عبد الله سلطان العويس الأهمية التي يحظى بها مهرجان الذيد للرطب باعتباره الحدث الأبرز الذي يقام في المنطقة الوسطى من إمارة الشارقة، وأحد أهم الفعاليات الاقتصادية التي تحرص الغرفة على تنظيمه وتطويره سنوياً، نظراً لقيمته المضافة لدعم مسيرة التنمية التي تشهدها المنطقتان الشرقية والوسطى من إمارة الشارقة عبر تعزيز موقع الذيد في قطاع الثروة الزراعية، وترسيخ مكانتها في مجال زراعة النخيل.