تأمين 31 مليون مسافر عبر مطارات دبي

دبي (الاتحاد)

أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي، وبالتعاون مع الشركاء، نجحوا بجدارة في تأمين 31 مليوناً و959 ألفاً و410 مسافرين خلال عام 2020، ليكون مطار دبي الأول عالمياً في عدد المسافرين في ظل جائحة كوفيد-19، وتأثر حركة المسافرين الدوليين بسبب قيود السفر، إضافة إلى تأمين مليونين و514 ألفاً و918 طناً من الشحنات الجوية، مشيراً إلى أن مطار دبي يعد إحدى الحلقات المهمة والرئيسية في تطور الإمارة، وأحد أبرز المطارات في العالم وأكثرها تطوراً.

وأوضح القائد العام لشرطة دبي أن مطار دبي الدولي هو البوابة الأولى للقادمين إلى دولة الإمارات، باعتباره أحد المنافذ الحيوية المهمة لدبي خاصة، ودولة الإمارات عامة، ويشهد ازدياداً في نمو حركة الشحن والمسافرين اليومية، وهو ما يحتم على شرطة دبي تقديم خدمات تهدف إلى تذليل العقبات وتسهيل إجراءات جميع مستخدمي المطار، وتعزيز جسور الثقة والتعاون والشراكة الحقيقية بين رجال الأمن وأفراد الجمهور، وتوفير سبل الراحة لهم، وتعزيز مستوى الجودة في تقديم جميع الخدمات للشركاء وأفراد الجمهور وزوار دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال تفقد معاليه للإدارة العامة لأمن المطارات، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة.

واطلع على المؤشرات الاستراتيجية للإدارة، وأبرز الإحصاءات والإنجازات والمبادرات التي تحققت في العام الماضي.

وأشاد معالي الفريق عبدالله خليفة المري بجهود الملازم أول طيار الشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم خلال لقائه بها، مؤكداً أنها من النماذج النسائية الناجحة والمضيئة، والتي تفخر بها القيادة العامة لشرطة دبي بانضمامها إلى كوادرها، منوهاً بالعدد الكبير للنماذج والكفاءات النسائية التي تزخر بها شرطة دبي، والتي استطاعت أن تثبت قدرتها على التميز في المهام الموكلة إليها بحرفية ومهنية عالية.

وفي ختام برنامج التفقد، كرم معالي الفريق المري كوكبة مميزة من مرتب الإدارة العامة لأمن المطارات، والشركاء الخارجيين ضمن مبادرة «تفتيش الخمسين»، مؤكداً معاليه أن وجود هذه النماذج المتميزة يعتبر مكسباً للقيادة العامة لشرطة دبي وحكومة دبي، لما يتمتعون به من قدرات وكفاءات عالية.