«أنت مميز» في «إقامة دبي» اليوم

دبي (الاتحاد)

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عن بدء العمل بتنفيذ خدمة «أنت مميز»، اعتباراً من اليوم (الأربعاء)، والتي تم الإعلان عنها مؤخراً لإدارة حسابات المتعاملين المميزين لديها عبر تخصيص فريق «مستشاري الخدمة»، وذلك لتذليل كافة المعوقات المتعلقة بالخدمات لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة على مدار الساعة.

وتهدف خدمة «أنت متميز» إلى الإشراف على كافة المعاملات الخاصة بأصحاب الحسابات من الشركات الكبيرة التي تضم أكثر من 10 آلاف مكفول، وأصحاب الإقامات الذهبية، والفنادق المصنفة بفئة 4-5 نجوم والشقق الفندقية الفخمة، والشركاء الاستراتيجيين للإدارة.

وأكد اللواء محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن بلوغ دولة الإمارات العربية المتحدة مقدمة الدول ضمن المؤشرات التنافسية يأتي نتاج الجهود الجبارة والتوجيهات الحكيمة، إضافة إلى التعاون المشترك بين مختلف الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية لإطلاق مبادرات برؤية طموحة تعزز من رفاهية وجودة حياة الناس وتدعم التوجهات المستقبلية في الدولة.

وقال: «خطونا خطوات متقدمة للمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية لحكومة الإمارات، من خلال تطوير وتحسين خدماتنا التي ترقى بتطلعات المتعاملين وتلبي احتياجاتهم، والتي تحققت بفضل العزيمة والرؤية الاستباقية».

وأكد المري، أن مبادرة «أنت مميز» تأتي استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في أن تكون السعادة ورفاهية المجتمع في صدارة أولويات وأسس العمل الحكومي.

مشيراً إلى أن إقامة دبي ارتأت تخصيص هذه الخدمة كخطوة لتأكيد مساعيها في تصميم خدمات متميزة تتمحور حول الإنسان وتحقق سعادته.

ودعت إقامة دبي كافة المتعاملين للاستفسار عن الخدمة بالاتصال على مركز الاتصال «آمر».