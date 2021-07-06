«شباب شرطة أبوظبي» يُنجز 96% من أهدافه

أبوظبي (الاتحاد)

استعرض مجلس شباب شرطة أبوظبي التقرير الختامي لإنجازاته خلال الثلاث سنوات الماضية من 2019 إلى 2021 في جلسة عقدت بمقر المؤسسة الاتحادية للشباب في أبوظبي، بحضور اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية وعدد من الضباط وأعضاء المجلس. وكشف التقرير عن إنجاز 96% من المبادرات التي تم التخطيط لها من قبل المجلس، تضمنت 7 حلقات وملتقيات شبابية خارجية وداخلية، ومنها حلقة عن مستقبل شرطة أبوظبي في عيون الشباب، وحلول مبتكرة للسلامة المرورية (سلامتك غايتنا)، وصناعة الأمل للشباب المفرج عنهم، وأطلق المجلس 9 مبادرات خارجية وداخلية، وتم تسجيل حضور أكثر من 10561 مشاركاً في فعاليات ومبادرات مختلفة خلال الدورة الثانية للمجلس عن طريق المنصات الافتراضية، وعقد 172 اجتماعاً داخلياً وخارجياً، وإجراء 28 لقاء مع القادة، وإنجاز 8 استبيانات إلكترونية لفعالياته المختلفة.