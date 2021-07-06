وفد من «الداخلية» يزور شرطة رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

استقبل اللواء علي بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، الوفد الزائر من الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية، برئاسة العميد حمد خميس الظاهري نائب مدير عام المؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية.

استهدفت الزيارة، مناقشة عدد من المواضيع الإستراتيجية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، مثل تقييم الوضع المستقبلي بهدف تطوير إجراءات العمل الإصلاحي في المؤسسة العقابية والإصلاحية، عبر تطبيق أفضل الأساليب المتبعة في التأهيل والإصلاح، بالاستناد على فرص التحسين، من خلال الاطلاع على واقع التجربة والمرونة المؤسسية في مواجهة جائحة كورونا، وتقديم خدمات للنزلاء بما يكفل تحقيق الكفاءة والفاعلية والتميز والريادة، والتأكيد على توفير الدعم اللازم للنزلاء، وإعداد وإطلاق حزمة من برامج التأهيل الإصلاحي.

وأشاد اللواء ابن علوان، بحرص الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية، على توفير جميع السُبل لتطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية، فضلاً عن إصلاح وتأهيل النزلاء وإعادة دمجهم في محيطهم الاجتماعي والأسري، ليكونوا فاعلين في مجتمعهم، موجهاً بتشكيل فريق عمل لتقديم الدعم والإسناد لعملية التطوير والتحسين المؤسسي من خلال التحليل البيئي وتقييم الأداء ورفعه للجهات المعنية، لإجراء اللازم، بما يحقق رؤية الإمارات واستراتيجيتها الرامية إلى أن تكون من أفضل دول العالم أمناً وسلامة. وأوضح العميد حمد الظاهري، بأن هذا اللقاء قد جاء وفقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية، التي تسعى إلى تطوير برامج الرعاية اللاحقة والاجتماعية لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، والتخفيف عنهم، ورعاية أفراد أسرهم، ما يسهم في تيسير إعادة دمجهم بالمجتمع، بعد انتهاء فترة تواجدهم بالمؤسسة، وعودتهم إلى الحياة الطبيعية.