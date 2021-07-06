محمد بن راشد ينعى مشرف تحدي القراءة العربي في موريتانيا

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم الثلاثاء، الطاهر بن أحمد، مشرف تحدي القراءة العربي في موريتانيا.

وكتب سموه تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «الطاهر بن أحمد .. مشرف تحدي القراءة العربي في موريتانيا .. كان يشرف سنوياً على أكثر من 500 ألف طالب في أكبر مسابقة عربية للقراءة .. توفي بعد صراع مع المرض .. رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه … سيثمر ما بذره قريباً شباباً يرفع بنياناً عظيماً لأمتنا العربية».





