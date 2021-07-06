«الصحة»: 76347 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ 24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 76347 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 15.650.988 جرعة وبمعدل توزيع للقاح بلغ 158.24 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».