«البيئة - أبوظبي» تستعين بالأقمار الاصطناعية لتتبّع 3 سلاحف



أبوظبي (الاتحاد)

احتفالاً باليوم العالمي للسلاحف البحرية في 16 يونيو، أطلقت هيئة البيئة-أبوظبي مجموعةً كبيرةً من السلاحف التي تم إنقاذها سابقاً، لتعود إلى موائلها الطبيعية انطلاقاً من شاطئ منتجع وفلل السعديات روتانا. وتشكّل هذه المجموعة جزءاً من مجموعةٍ تضم 150 سلحفاة من مختلف الأنواع تعمل الهيئة على إعادة تأهيلها حالياً عند «ذا ناشونال اكواريوم». وزودت الهيئة سلحفاة ضخمة الرأس وسلحفاة منقار الصقر وسلحفاة خضراء بأجهزة تتبّع عبر الأقمار الاصطناعية مثبتة على قواقعها، لمراقبة سلوكها وجمع البيانات عن أسلوب حياتها ونمط هجرتها.حضر وشارك في فعالية الإطلاق كل من معالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي وعضو مجلس إدارة الهيئة، والدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة-أبوظبي.

يشكّل إطلاق السلاحف الخطوة الأخيرة في عملية الإنقاذ وإعادة التأهيل، حرصاً على زيادة فرصها في البقاء. وتعمل هيئة البيئة-أبوظبي بالشراكة مع «ذا ناشونال اكواريوم» حالياً على إعادة تأهيل السلاحف المتبقية، بموجب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الطرفين في عام 2020، والتي ساهمت في إنقاذ أكثر من 250 سلحفاة وإطلاقها في موائلها الطبيعية، بالإضافة إلى رعاية مجموعة من السلاحف المتبقية لإطلاقها في المستقبل.

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة-أبوظبي: «تفخر أبوظبي بالجهود المبذولة لحماية السلاحف البحرية من خلال برامج الإنقاذ وإعادة التأهيل المستمرة منذ عام 2005. ويسعدني أن أشهد النجاح الذي حققه البرنامج هذا العام، نتيجة للتعاون مع «ذا ناشونال اكواريوم»، شريكنا الاستراتيجي، حيث قمنا بإطلاق أكبر مركز لإعادة تأهيل للأحياء البرية والبحرية في المنطقة. وأسهمت جهودنا الدؤوبة مع الشركاء والجمهور، منذ عام 2015، في إنقاذ مئات السلاحف وإعادة تأهيله وإطلاقها، ونحن متحمسون لتتبع عودتها إلى موائلها الطبيعية».