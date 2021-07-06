إلغاء الامتحانات التحسينية لطلبة الثاني عشر

دينا جوني (دبي)

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن إلغاء الامتحانات التحسينية للعام الدراسي الجاري لطلبة صفوف الثاني عشر، والاكتفاء بتطبيق امتحانات الإعادة فقط لطلبة الثانوية.

وأوضحت المؤسسة في تصريح صحفي اليوم، أن النتائج المتقدمة التي حققها طلبة الثاني عشر في امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث، تجعل فرص استفادتهم من الامتحانات التحسينية ضئيلة.

ويأتي ذلك بعد دراسة مستفيضة أجرتها المؤسسة في الآونة الأخيرة للوقوف على العائد من الامتحانات المذكورة، مقارنة مع نتائج الفئة المستهدفة من طلبة الصف الثاني عشر التي تم إعلانها مؤخراً. وأوضحت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن المدارس على أتمّ الجاهزية للتعامل مع ملاحظات الطلبة وأولياء الأمور بخصوص النتائج، وبإمكانهم التوجّه مباشرة إلى المدارس للحصول على إجابات عن استفساراتهم وملاحظاتهم.

وتنطلق يوم الأحد المقبل، في الحادي عشر من يوليو، امتحانات الإعادة لطلبة الصف الثاني عشر في مسارات النخبة والمتقدم والعام والتطبيقي في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج وزارة التربية والتعليم. ويؤدي الطلبة امتحانات جميع المواد «أ» النظرية في خمسة أيام متتالية.

ونص تعميم جداول الامتحانات الذي اعتمدته المؤسسة على ستة موجهات عامة للطلبة الذين سيخوضون امتحانات الإعادة، منها أن الطلبة المستهدفين هم الراسبون في مادة أو أكثر من مواد المجموعة «أ» في امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث، وأن يطبّق إلكترونياً «عن بُعد» لجميع الطلبة، ويحصل الطالب على بطاقة الدخول للامتحان من خلال خاصية الإشعارات في بوابة التعليم الذكي.

ومن الموجهات العامة أيضاً، يتم ربط الأسئلة بزمن محدد، ومراعاة ذلك عند الإجابة عن الأسئلة الواردة في الامتحان الإلكتروني، وإمكانية استخدام الآلة الحاسبة، خلال فترة الامتحان.

ويستهل طلبة جميع المسارات امتحانات الإعادة بمادة الرياضيات والدراسات الاجتماعية يوم الأحد، وفي اليوم التالي يؤدي طلبة المسارين العام والمتقدم امتحاني اللغة العربية والعلوم الصحية، ويؤدي طلبة مساري النخبة والتطبيقي امتحان اللغة العربية فقط. ويوم الثلاثاء، يؤدي طلبة المسارات العام والمتقدم والنخبة امتحاني الفيزياء والتربية الإسلامية، فيما يؤدي طلبة المسار التطبيقي امتحاني العلوم التطبيقية والتربية الإسلامية. ويوم الأربعاء يؤدي طلبة جميع المسارات العام والمتقدم والنخبة والتطبيقي امتحان اللغة الإنجليزية. ويختتم يوم الخميس طلبة المسار العام امتحانات الإعادة بمادة الكيمياء أو الأحياء، وطلبة المسار المتقدم بمادة الكيمياء، وطلبة النخبة بمادتي الكيمياء والأحياء.