8 خطوات لتصديق شهادة الثانوية العامة

دينا جوني (دبي) – كشفت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن ثماني خطوات لتصديق شهادة الثانوية العامة لطلبة الثاني عشر في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة، والحصول على نسخة أصلية منها للعام الدراسي 2020-2021.

ولفتت المؤسسة عبر حسابها على«تويتر» أنه ما على الطالب لتصديق شهادته سوى الدخول إلى موقع المؤسسة، واختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية، ومن ثم الضغط على «طلب تصديق شهادة دراسية-تعليم عام»، ومن بعدها اختيار «النسخة الأصلية لعام 2020-2021.

ويقوم الطلبة بعدها بتعبئة البيانات المطلوبة، ودفع رسوم الخدمة إلكترونياً، وإرسال إشعار للمتعامل برقم الطلب، وأخيراً إرسال النسخة الأصلية من الشهادة عبر شركة «توصيل».