فيديو.. نهيان بن مبارك يستقبل وفد الفاتيكان

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش اليوم نيافة الكاردينال جوزيبي فرسالدي وزير تربية الفاتيكان وعميد التعليم الكاثوليكي في العالم، والمونسنيور غي ثيفيارج السكرتير العام للمؤسسة البابوية التربوية والدكتور تاج الدين سيف سفير المؤسسة البابوية التربوية.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين والعمل على تطويرها في مختلف المجالات، ولا سيما ما يتعلق بقضايا التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية على المستويين الإقليمي والمحلي، بما يعزز السلم والأمن الدوليين، فضلا عن استعراض التجربة الإماراتية في مجال التسامح كإحدى التجارب الرائدة عالميا والتي لم تغفل أياً من شرائح المجتمع بما في ذلك المؤسسات التربوية، ولا سيما طلاب المدارس. كما ناقش اللقاء أهمية العمل المشترك لنشر هذه الثقافة على المستوى العالمي، وتنسيق الجهود بينهما في المحافل والمؤتمرات الدولية والأممية والدور البارز لكل من دولة الإمارات والفاتيكان في الوصول إلى وثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية، والجهود التي تلتها بقيادة الدولتين على المستوى الدولي والإقليمي.وأعرب نيافة الكاردينال جوزيبي فرسالدي وزير تربية الفاتيكان عن عميق تقديره لدولة الإمارات قيادة وشعبا ودورها البارز في دعم قضايا السلم والأمن الدوليين إضافة إلى اعتمادها التسامح والتعايش والأخوة الانسانية كتوجه واضح، مؤكدا عمق الروابط الإنسانية والأخوية بين الجانبين.

وأكد سعي الفاتيكان الدائم لتنمية علاقات الصداقة والتعاون مع دولة الإمارات في مختلف المجالات، مشيدا باللقاء الذي جمعه بمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان والذي كان مثمرا للغاية.