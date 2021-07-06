سفير الدولة يلتقي رئيس مجلس الأمة الكويتي

الكويت (وام)

التقى مطر حامد النيادي سفير الدولة لدى دولة الكويت، معالي مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت، بمكتبه في مجلس الأمة.

وأكد السفير حرص دولة الإمارات على توطيد أواصر التعاون المشترك، والارتقاء بالعلاقات بما يحقق طموحات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، ومن جهته أشاد معالي رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت بالعلاقات الثنائية الوطيدة والمتجذرة، والتعاون البناء على كافة الأصعدة والمجالات. وتم خلال اللقاء، استعراض العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.