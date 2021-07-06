التسامح في جلسة حوارية بسفارة الإمارات في فيينا

فيينا (وام)

نظمت سفارة دولة الإمارات في فيينا جلسة حوارية مع أعضاء جمعية «حرم مجمع الأديان» في العاصمة النمساوية فيينا، لتبادل الآراء والأفكار حول مبادئ التسامح والحوار بين الأديان والتعبير عن المساواة بين الطوائف الدينية المختلفة.

واستعرض إبراهيم سالم محمد المشرخ سفير الدولة لدى جمهورية النمسا خلال الجلسة الحوارية مشروع بيت العائلة الإبراهيمية في الدولة الذي يضم مسجداً وكنيسةً وكنيساً يهودياً، بما يبرز القيم المشتركة بين الإسلام والمسيحية واليهودية، ويحفظ في ذات الوقت لكل دين خصوصيته ويعكس قيم الاحترام المتبادل والتفاهم بين أتباع الديانات السماوية الثلاث، حيث سيحتضن المشروع مركزاً ثقافياً لتنظيم المبادرات التي تعزز مشاعر الأخوة والتفاهم وزيادة قيم الاحترام والتعايش السلمي. كما تطرق في كلمته إلى جهود دولة الإمارات في تعزيز السلام والتسامح العالمي وإلى سياسة الانفتاح والحوار المرتكزةً على وسطية الإسلام وشمولية المبادئ الإنسانية ونبذ التمييز والتطرف، مؤكداً أن احتضان دولة الإمارات لأكثر من 200 جنسية في الدولة يعتبر نموذجاً فريداً ومتميزاً للتعايش.