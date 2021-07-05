«للخمسين نبدع».. شعار «مخيم الأجيال»

العين (وام)

أطلقت جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، أمس فعاليات مخيم الأجيال 17 تحت شعار «للخمسين نبدع»،بتوجيهات من رئيس مجلس الإدارة الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان.

ويعد مخيم الأجيال برنامجاً دورياً تقام فعالياته فترة إجازات الطلبة بواقع 3 مرات سنويًا حيث تم إطلاقه عام 2015 ومنذ ذلك التاريخ وهو يستقطب الأطفال من سن الخامسة وحتى السادسة عشرة.

يهدف المخيم إلى استثمار أوقات فراغ الطلبة ببرامج ثقافية وفنية ومهارية ورياضية وترفيهية تلبي رغبات الأجيال وفق رؤية الدولة في صياغة المستقبل الثقافي وتنمية الشخصية القيادية المبتكرة والمبدعة ويتضمن المخيم ورشاً ورحلات افتراضية، والتوعية بسنع الإمارات وتسليط الضوء على برامج التربية الأخلاقية وعالم الفضاء والروبوت والذكاء الاصطناعي والرسم والقراءة. ويشارك في المخيم نخبة متميزة من المدربين ومؤسسات الدولة بكافة إمارات الدولة. وتقام فعاليات هذه الدورة بالتعاون مع وزارة التسامح والتعايش ودائرة القضاء ووحـدة التثقيــف الغــذائي - مستشفى توام وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وجمارك دبي - الملكية الفكرية وهيئة أبوظبي للدفاع المدني في العين. و تشمل الجولات الافتراضية بيت الحكمة ومربى الشارقة للأحياء المائية وحديقة الحيوانات بالعين ومتحف الشارقة للخط ومتحف الشارقة للتراث وحي الفهيدي ومتحف الشندغة.