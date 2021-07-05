إغلاق 4 مؤسسات في دبي لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

آمنة الكتبي (دبي)

أغلقت بلدية دبي 4 مؤسسات بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة جائحة كورونا، وبسبب الاكتظاظ منها صالون ومقهى لتقديم الشيشة ومركز للياقة البدنية ومركز للتدليك، كما خالفت 3 مؤسسات أخرى وتم إنذار 23 مؤسسة.

وبينت بلدية دبي أنه تم تنفيذ 2214 زيارة تفتيشية لمختلف المؤسسات، مشيرةً إلى أن المفتشين يتابعون المعدات المناسبة والمساحة والأجهزة الموجودة في المؤسسة الغذائية وفقاً لنشاطها، كما يراقبون دائماً الفصل الصحيح بين اللحوم النيئة والدواجن والمأكولات البحرية والبيض عن الأطعمة الجاهزة للأكل بمناطق التحضير.

كما ويقوم المفتشون بالتأكد من أن معايرة أجهزة التحكم في درجة الحرارة ومقاييس الحرارة في المؤسسة الغذائية قد تم إجراؤها وكذلك من صلاحيتها، وتوفير الأطعمة أو استلامها من مصدر غذاء معتمد مع الوثائق ذات الصلة، كما يتأكد المفتشون من أن متعاملي الطعام يتبعون النظافة الشخصية المناسبة، بما في ذلك غسل اليدين وتنظيف وتطهير أسطح العمل قبل وأثناء وبعد إعداد الطعام.

وبينت بلدية دبي ضرورة التأكد من أن الأطعمة مطبوخة لدرجة الحرارة الداخلية الصحيحة لقتل البكتيريا الضارة، وأن الأطعمة مبردة بشكل صحيح وتخزينها في درجة حرارة مناسبة، ومن تدابير القضاء على المخاطر في مكانها الصحيح لتحقيق الحد المطلوب من السجل البكتيري مثل تعقيم الخضراوات والطهي والتبريد وغيرها.

كما يحرص مفتشو بلدية دبي على التأكد من أن كفاءات الموظفين بشأن القضايا المتعلقة بسلامة الأغذية من خلال طرح أسئلة لفهم مستوى المعرفة بسلامة الأغذية، وكفاءة الموافقة المشرف الصحي في الإشراف وإدارة سلامة الأغذية.

وفيما يخص توعية العاملين بالإجراءات الاحترازية، أوضحت بلدية دبي يتحقق المفتشون دائماً من أن المؤسسة الغذائية تتبع الإجراءات الاحترازية لفيروس كوفيد -19، من خلال النظر في متطلبات المسافة من الجدول إلى المائدة البالغة 3 أمتار والسعة القصوى للطاولة البالغة سبعة أشخاص، كما يتحققون من أن متعاملي الطعام يستخدمون الملابس الواقية بما في ذلك الأقنعة بطريقة مناسبة، واستخدام المطهرات والمعقمات الحيوية المناسبة لإجراء عمليات تنظيف وتطهير متكررة للمناطق ذات اللمس العالي، كذلك يتم التشديد على الالتزام بالتباعد الجسدي بين العاملين بالمؤسسة الغذائية وأيضاً بين العملاء.

وفي حالة تم الكشف عن حالات كوفيد -19 إيجابية في المؤسسات الغذائية، يتابع مفتشو المؤسسات الغذائية الدعم والتأكد من عزل الشخص المصاب، وتم تتبع المخالطين عن كثب بطريقة فعالة للحجر الصحي على المخالطين القريبين ومراقبة جهات الاتصال الثانوية لتطور الأعراض، وإصدار شهادة براءة من هيئة الصحة بدبي إلزامية للمصابين كوفيد -19 بعد فترة العزل.