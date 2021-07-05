الطقس اليوم صحو مع رياح مثيرة للغبار

أبوظبي (وام)

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون السحب الركامية الممطرة شرقاً بعد الظهر وتمتد على بعض المناطق الداخلية، ورطباً ليلاً على بعض المناطق الساحلية.

وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، وتكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية تتراوح سرعتها من 15 - 25 كلم/س تصل إلى 40 كلم/س.

ويكون البحر في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط الموج، ويحدث المد الأول عند 11:26 والمد الثاني عند 22:45 والجزر الأول عند الساعة 15:41 والجزر الثاني عند الساعة 06:07.

وفي بحر عمان يكون خفيفاً إلى متوسط الموج بينما يحدث المد الأول عند 08:20 والثاني عند الساعة 18:39..والجزر الأول عند الساعة 13:35 والجزر الثاني عند الساعة 01:56.