مشاريع بنية تحتية في محضر الييف

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تنفذ بلدية منطقة الظفرة، بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، مشروع إنشاء الطرق الداخلية والبنية التحتية للأراضي السكنية في محضر الييف بمدينة ليوا، والذي يخدم 235 قسيمة سكنية جديدة ويغطي 24.7 كيلو متر من الطرق الداخلية، وتشمل أعمال البنية التحتية وشبكة الطرق إنشاء شبكات للصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، وشبكة الاتصالات، وشبكة مياه الشرب، وإنارة الطرق الداخلية، وشبكات الري، ونظام مكافحة الحريق، ومحطات الكهرباء، وأرصفة المشاة، ومواقف السيارات وغيرها وفقاً لأرقى المواصفات وأعلى المعايير.

ويتضمن المشروع الذي بلغت نسبة إنجازه 54% تنفيذ شبكة طرق داخلية بطول 24.7 كيلو متر، ويشمل تمديد كابلات كهربائية بطول 122.5 كيلو متر، إلى جانب بناء وتركيب خطوط مياه بأقطار مختلفة مع الملحقات كافة بطول 26.1 كيلو متر.. فضلاً عن إنشاء شبكة صرف صحي بطول 17.02 كيلو متر لتغطية القسائم مع جميع الأصول، وإضافة عبارات مستقبلية بعدد 570 عبارة، إلى جانب نقل خطوط الخدمات المتعارضة مع الطرق، وتنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار بطول 23.8 كيلو متر، وكذلك تمديد خطوط الاتصالات بطول 24.8 كيلو متر.

وتحرص بلدية منطقة الظفرة وشركة مساندة على مراعاة شروط الاستدامة البيئية، وفقاً لأعلى المعايير وأرقى المواصفات العالمية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات للحفاظ على الموارد الطبيعية، وحماية البيئة، وتخفيض استهلاك الطاقة.