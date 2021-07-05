95 % الإنجاز بمسجد «الرفاعة»

الشارقة (وام)

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية، أن نسبة الأعمال الإنشائية لمسجد «الرفاعة» الذي تنفذه في رأس الخيمة، وصلت إلى 95 بالمائة، ومن المقرر الانتهاء من العمليات الإنشائية كافة وتسليمه إلى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف برأس الخيمة خلال أغسطس المقبل.

وقال محمد حمدان الزري مدير إدارة المشاريع والكفالات بالجمعية، إن التكلفة الإجمالية لمسجد «الرفاعة» تبلغ 1.3 مليون درهم بدعم من المتبرعين وأصحاب الأيادي البيضاء، مشيراً إلى أن موقع إنشاء المسجد يعتبر من أكثر المواقع الحيوية، حيث يخدم الكثير من أهالي المنطقة، وتم بناؤه على مساحة 207 أمتار مربعة، ويتسع لـ295 مصلياً من الرجال والنساء، متضمناً المرافق الخدمية كافة.