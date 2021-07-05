«بيئة أبوظبي» تبدأ تطبيق اللائحة التنفيذية لجودة المياه البحرية

أبوظبي (الاتحاد)

بدأت هيئة البيئة - أبوظبي بتنفيذ اللائحة التنفيذية بشأن جودة المياه البحرية في إمارة أبوظبي، والتي يشمل نطاق تطبيقها المياه والرواسب البحرية المحيطة للإمارة، بالإضافة إلى التصريفات السائلة من المصادر البرية إلى البيئة البحرية.

وتهدف اللائحة، التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة مؤخراً، إلى الحفاظ على جودة المياه والرواسب البحرية المحيطة من خلال تنظيم عمليات التصريفات السائلة من المصادر البرية إلى البيئة البحرية، بالإضافة إلى تطوير إجراءات مكافحة تدهور جودة المياه والرواسب البحرية المحيطة وتطبيقها على دراسات تقييم الأثر البيئي وطلبات التراخيص البيئية. وتعزز اللائحة من إجراءات الإنفاذ التي تتخذها الهيئة بما فيها إجراءات التقييم والترخيص والتفتيش البيئي على المشاريع التطويرية والمنشآت الصناعية لضمان الامتثال لاشتراطات ومتطلبات اللائحة.

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «إن اللائحة التنفيذية بشأن جودة المياه البحرية جاءت لتعزز الإطار التنظيمي والرقابي الذي تسعى هيئة البيئة إلى تنفذه، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الإمارة، وذلك من خلال تطبيق معايير بيئية لنوعية المياه والرواسب البحرية المحيطة في مناطق المحميات البحرية في الإمارة، وكذلك في مناطق الاستخدامات العامة خارج حدود مناطق المحميات البحرية، وتعتبر هذه المعايير الأولى من نوعها على مستوى المنطقة. كما تضمنت اللائحة معايير للتصريفات السائلة من المصادر البرية إلى البيئة البحرية، وهي الأولى من نوعها على مستوى الإمارة، والتي تم وضعها استناداً إلى أفضل الممارسات الدولية لحماية الحياة البحرية والصحة العامة. بالإضافة لذلك فقد تضمنت اللائحة إجراءات لمكافحة تدهور جودة المياه البحرية ودراسة كافة البدائل المتاحة للإدارة المستدامة للتصريفات السائلة قبل طرحها في البيئة البحرية».

برنامج

أشارت المهندسة شيخة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في الهيئة، إلى أن «هيئة البيئة، ومنذ أكثر من 15 عاماً، تنفذ برنامجاً شاملاً ومتكاملاً لمراقبة جودة المياه والرواسب البحرية يهدف إلى دراسة، وتقييم التغيرات قصيرة المدى وبعيدة المدى على نوعية المياه البحرية، وتوفير البيانات اللازمة لدعم صناع القرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على جودة البيئة البحرية واستدامتها. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الهيئة بمراقبة جودة مياه البحر بشكل آني من خلال شبكة عوامات مؤتمتة تعمل كنظام إنذار مبكر للمد الأحمر وحالات نمو الطحالب. كما تقوم الهيئة بتنفيذ دراسات وأبحاث في مجالات متعددة متعلقة بجودة المياه البحرية، ويتم نشر نتائج هذه الأبحاث والدراسات في مؤتمرات وملتقيات محلية وإقليمية وعالمية، حيث تم نشر ما يقرب من (20) ورقة علمية محكمة في أفضل المجلات العلمية على مستوى العالم».