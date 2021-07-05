601 عملية شراء إلكترونية للأسماك في رأس الخيمة

هدى الطنيجي(رأس الخيمة)

قالت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة إن تطبيق «طازج» الإماراتي المختص بعمليات تسويق وبيع الأسماك والمنتجات البحرية قد شهد 601 طلب شراء خلال خمسة أشهر.

وذكرت البلدية أن الخدمة تعد من خدمات الأسواق الافتراضية بين المستهلكين على اختلاف جنسياتهم وأسواق السمك الثلاثة الواقعة في الإمارة، والتي تطرح المنتجات البحرية الواردة من عمليات الصيد اليومية بأصناف وأحجام وأسعار تسهل على الجميع عملية التسوق والتوصيل معاً.

وأشارت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة بالدائرة في تصريحات لـ«الاتحاد»: إن تطبيق «طازج» الإماراتي الذي أبرمت معه دائرة البلدية مؤخراً اتفاقية تعاون، يتولى عملية تسويق المنتجات البحرية المقدمة في أسواق الأسماك المنتشرة في رأس الخيمة للمستهلكين الراغبين في شراء احتياجاتهم من مختلف المنتجات، لتوفير تجربة تسوق دون الحاجة إلى قصد الأسواق. وذكرت أن هذه الخدمة تأتي أيضاً ضمن الجهود المقدمة، بالتزامن مع تداعيات جائحة كورونا والتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس «كوفيد- 19»، والتي توفر للمستهلكين تجربة التسوق عبر التطبيق الإلكتروني، واختيار الأصناف البحرية المراد شراؤها وخدمة التوصيل الميسرة التي تأتي بأسعار في متناول الجميع دون الحاجة إلى الذهاب إلى الأسواق والشراء المباشر منها.

وأشارت إلى أن التطبيق تمكن خلال مدة الخمسة أشهر الماضية من استقبال601 طلب شراء للمنتجات المطروحة في الأسواق بمتوسط 120 طلباً شهرياً، من خلال تقديم المستهلكين طلبات الشراء الإلكترونية من ثم العمل على إعداد الطلب وتجهيزه بجوانبه وتوصيله إلى الموقع المراد مستوفياً كافة الاشتراطات الصحية والاحترازية المتبعة.