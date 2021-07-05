بلحيف النعيمي يتفقد «حجر مركز الزهور» بمطار دبي

دبي(الاتحاد)

تفقد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة مرافق مركز الحجر الزراعي المسؤول عن فحص إرساليات كافة أنواع المنتجات والسلع الغذائية والزهور الواردة، عبر مركز الزهور بمطار دبي.

جاء ذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة معايير سلامة وفحص الغذاء، بما يشمل الإرساليات الواردة إلى الدولة أو المنتج محلياً، وضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة وجهوزية مراكز الفحص والحجر الزراعي والبيطري بمنافذ الدولة كافة، بما يضمن أعلى مستويات سلامة الغذاء وتعزيز الصحة العامة.

وقال معالي الدكتور بلحيف النعيمي: إن ضمان أمن وسلامة الغذاء يمثل أحد أهم ركائز استراتيجية الوزارة لتعزيز استدامة الغذاء، والمساهمة في حماية الصحة العامة، لذا يجري العمل على تطوير مراكز الحجر والفحص الزراعي والبيطري الملحقة بكافة المنافذ الحدودية على مستوى الدولة، لضمان تطبيق أعلى معايير واشتراطات السلامة الغذائية، بما يضمن دخول إرساليات الغذاء ذات التصنيف الأعلى عالمياً من حيث السلامة.

وأشار إلى رفع الوزارة لكفاءة مركز الحجر والفحص الزراعي والبيطري التابعة للوزارة على مستوى الدولة عبر زيادة أعداد الفنيين العاملين بها، وتزويدها بأحدث التقنيات المطبقة عالمياً في هذا المجال.

وأكد معاليه حرض الوزارة على التنسيق والتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من المؤسسات الاتحادية والمحلية، بما يحقق مفهوم التكامل الحكومي، ويساهم في تسريع وتيرة تحقيق مستهدفات دولة الإمارات.

شملت جولة معاليه لمركز الحجر الزراعي ومركز الزهور يرافقه سلطان علوان وكيل الوزارة بالوكالة، تفقد مرافق الحجر ومختبرات الفحص، للتأكيد على كفاءتها وجودة وسرعة الخدمات التي تقدمها، وجاهزيتها لاستقبال أكبر قدر من إرساليات الغذاء الواردة إلى الدولة على مدار العام، وفي فترات المواسم التي تشهد زيادة في إعداد الإرساليات، ومنها موسم عيد الأضحى، بالإضافة إلى جاهزيتها لاستقبال معدلات الاستيراد المتزايدة، بالتزامن مع اقتراب موعد معرض إكسبو 2020.

إلى ذلك يعد مركز الحجر الزراعي في مركز الزهور بمطار دبي الدولي، أحد أهم وأكبر منافذ استقبال إرساليات الغذاء على مستوى الدولة، وتتوافر به منظومة ضخمة ومتكاملة من الخدمات اللوجستية الداعمة لعمليات الاستيراد، وإعادة التصدير.