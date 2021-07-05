جامعة الإمارات عضو في «تعاون أطلس» بسويسرا

العين (الاتحاد)

خطت جامعة الإمارات العربية المتحدة خطوة كبيرة نحو الاستثمار المتميز في البحوث الأساسية مع مركز الأبحاث الأوروبي لأبحاث الفيزياء والجسيمات (سيرن) في جنيف بسويسرا. وقد انضمّت جامعة الإمارات كعضوٍ في أطلس في نظام التصادم الجزيئي (الهادرون) الكبير التابع لمركز الأبحاث سيرن في يوليو 2021. وهذا النظام هو عبارة عن تصادم لجزيء بروتون-بروتون (وأيونات ثقيلة)، حيث يستخدم هذا الجهاز نفقاً طوله 27 كلم يقع تحت الأرض بين عمق 50 إلى 175 متراً، والذي تمّ بناؤه، خلال الفترة من 1985 إلى 1989 ويدير هذا التعاون الدولي 180مؤسسة مُتخصّصة مما يجعله أكبر تجربة في فيزياء الجسيمات عالمياً.

وقد انضمت جامعة الإمارات إلى برنامج تعاون أطلس، بالتعاون مع جامعة الشارقة وجامعة نيويورك أبوظبي، حيث يقود الجهود العلمية بجامعة الإمارات الدكتور صالح نصري، أستاذ الفيزياء بكلية العلوم مع مجموعة فيزياء الطاقة العالية البحثية، والتي ستشارك في نماذج المادة المظلمة لقطاع هيجز، بالإضافة إلى النمذجة الفيزيائية والحوسبة التي تهدف إلى تطوير المسرعات نحو مصادم الهادرونات الكبير عالي الإضاءة.

وأوضح الدكتور محمد حسن علي، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية بالإنابة، بأن هذا التعاون يعتبر الأول من نوعه في المنطقة من خلال التعاون المثمر بين الجامعات الثلاث، والذي سيعمل على تشجيع التعاون العلمي متطلعاً إلى نتائج مهمة تؤدي إلى فهم أفضل لكوننا والتطبيقات التكنولوجية المهمة التي من شأنها أن تؤدي إلى آفاق أفضل للبشرية.