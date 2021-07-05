يحاولان تبديل 30 ألف دولار مزورة

آمنة الكتبي(دبي)

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات أمس متهمين أفريقيين لمحاولتهما تبديل 30 ألف دولار أميركي مزورة بـ 75 ألف درهم صحيحة، وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهمين في العقد الخامس والرابع من العمر، كانا يسعيان لتبديل الدولارات المزورة بأقل من سعر السوق للحصول على مبلغ مالي صحيح من عملة الدولة، بعد أن سرقا شخصاً عربياً في العقد السادس من العمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة احتيالية.

وأحالت النيابة العامة المتهمين، حيث تعاملا بعملة نقدية مزيفة (322 ورقة نقدية فئة 100 دولار)، وهما على علم بتزييفها، واستوليا على 75 ألف درهم من المجني عليه بطريقة احتيالية، حيث ادعيا كذباً على الضحية أنهما يتاجران في العملات النقدية، واتفقا على بيعه 30 ألف دولار مقابل 75 ألف درهم، ودعما كذبهما بتسليمه ظرفاً مغلفاً يحتوي على الدولارات المزيفة لخداع المجني عليه.

وكان الضحية قد تعرف إلى المتهمين عبر «تطبيق الانستغرام»، وتواعدوا لإتمام عملية بيع وشراء العملة، وبالفعل حضر المجني عليه إلى منطقة فريج المرر أمام أحد الفنادق وصعد مع المتهم الأول في مركبته واتجهوا إلى خلف الفندق بحجة عدم وجود مواقف، وهناك قام بتسليمه مبلغ الدولارات في كيس بلاستيكي شفاف على أنها 30 ألف دولار أميركي، وفي المقابل سلمه المجني عليه 75 ألف درهم، وعندما حاول الضحية فتح الكيس للتأكد من الدولارات لاذ المتهم الأول بالفرار وبحوزته المبلغ المستولى عليه بالدرهم، وعليه توجه المجني عليه لمركز الشرطة لفتح بلاغ، وبعد البحث والتحري تم ضبط المتهم الأول الذي أقر باقترافه واقعة الاحتيال.