2000 طالب في الدورات الصيفية لشرطة دبي

دبي(الاتحاد)

انطلقت فعاليات الدورات الصيفية، بمشاركة نحو 2000 طالب وطالبة، وتمتد حتى يوم 5 أغسطس المقبل، وتم فتح باب المشاركة للطلاب والطالبات في المدارس الحكومية والخاصة، وباللغتين العربية والإنجليزية، ومن مختلف الجنسيات من عمر 11 عاماً حتى 18 عاماً، وأكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشئون البحث الجنائي في شرطة دبي، بأن القيادة العامة لشرطة دبي تولي اهتماماً كبيراً للدورات الصيفية العسكرية والرياضية والتعليمية، إيماناً بضرورة احتواء الطاقات الشبابية وتوجيهها في سن مبكرة، منوهاً بحرص شرطة دبي على تحديد منظومة تدريبية تعليمية متكاملة تستوفي كافة المتطلبات اللازمة لتأهيل الطلبة لمواجهة تحديات المستقبل في المجالات المختلفة. وأشار اللواء المنصوري إلى أن شرطة دبي دأبت منذ ثمانينيات القرن الماضي على تنظيم دورات صيفية موسمية لغرس القيم النبيلة الإيجابية بعقول الطلبة، مستعينة بخبرات المتخصصين المتراكمة وبالتقنيات الحديثة، معرباً عن سعادتهم بعودة الطلبة للتدريب الميداني، آخذين بعين الاعتبار كافة الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا، إلى جانب استفادتهم من المحاضرات عبر التواصل المرئي. وأكد العميد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بأن انضمام الطلبة للدورات التدريبية الحضورية يشترط إبراز ما يثبت تلقيهم للقاح بجرعتيه.