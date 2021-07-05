مستشفيات الظفرة تعالج مريضة عمرها 20 عاماً من الشلل النصفي

حقق مستشفى مدينة زايد، أكبر مستشفيات الظفرة وإحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة».. نتائج إيجابية في علاج مريضة تبلغ من العمر 20 عاماً، من الشلل النصفي، وتحسّن قدرتها على المشي والحركة والنطق، في عيادة الطب الطبيعي وإعادة التأهيل في المستشفى.

وكانت المريضة ياسمين تعاني من شلل نصفي في الجانب الأيمن من الجسم، بعد تعرضها لنزف داخلي في المخ، أثّر على طرفيها العلوي والسفلي، وأجريت لها جراحات أعصاب لوقف النزيف، وعملية تحويلة دماغية بطينية بريتونية لمعالجتها، كما احتاجت بعد العمليات الجراحية إلى العلاج الطبيعي للتغلب على الإعاقة الحركية الوظيفية، والمتمثلة بالصعوبة في المشي واستخدام اليدين، وفي أداء أنشطتها اليومية، بالإضافة إلى عدم اتزانها أثناء المشي، والميل إلى السقوط، مع اضطرابات في النطق والإدراك وضعف التركيز. وقالت الدكتورة رضوى محمد محمود عوض جبر اختصاصية الطب الطبيعي وإعادة التأهيل في مستشفى مدينة زايد، والمشرفة على علاج المريضة، إنه فور وصول ياسمين إلى المستشفى تم وضع خطة علاج تناسب حالتها من خلال جلسات العلاج الطبيعي، وعلاج النطق مرتين أسبوعياً في قسم الطب الطبيعي وإعادة التأهيل.

وأوضحت أن أهداف الخطة العلاجية تمثلت في تحسين القوة العضلية للأطراف العلوية والسفلية، وزيادة القدرة على التحمل، والقدرات الوظيفية والاستقلالية قدر الإمكان، حيث بدأ الفريق المعالج تدريب المريضة على التوازن الذي كان فعالاً للغاية بعد التحسّن في القوة العضلية، واشتملت الخطة كذلك على علاج النطق لتحسين مهارات الكلام واللغة، وقدرات الفهم والإدراك وتدريب الذاكرة قصيرة المدى. وأشارت الدكتورة رضوى إلى أن حالة المريضة بدأت بالتحسن بعد عدة جلسات علاجية، إذ تحسنت قوة عضلات الطرفين العلوي والسفلي بشكل ملحوظ، وتمكنت من المشي من دون مساعدة، كما تحسنت قبضة اليد لديها بشكل جيد، وكذلك النطق، حيث أصبحت تتحدث كلاماً مترابطاً، وشهدت ذاكرتها قصيرة المدى وقدراتها الإدراكية تحسناً أيضاً.

يذكر أن مستشفيات الظفرة توفر في جميع منشآتها خدمات العلاج الطبيعي للمرضى الذين يحتاجون إليها، على أيدي أخصائيين من ذوي الخبرات ومؤهلين تأهيلاً عالياً، ويعتمدون على أجهزة متطورة تعمل بتقنيات عالية للمساعدة في شفاء المرضى.