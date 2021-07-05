بلدية أم القيوين تطلق برنامجاً لاحتواء «الكلاب السائبة»

سعيد أحمد (أم القيوين)

أطلقت دائرة بلدية أم القيوين أمس، حملة لاحتواء الكلاب السائبة والحد من ظاهرة انتشارها في مختلف المناطق بالإمارة، وتستمر طوال العام.وقال سالم خلفان بن حسين، مدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة، إن دائرة بلدية أم القيوين شكلت فريقاً يضم 6 عمال تم تدريبهم على كيفية التعامل مع الكلاب الأليفة والمفترسة، بالإضافة إلى توفير مركبتين مزودتين بمعدات خاصة بمصادرة الكلاب ونقلها إلى مركز الإيواء.

وأضاف أنه تم تنفيذ برنامج بيئي وصحي يهدف إلى الحد من انتشار الكلاب المصابة بالأمراض المعدية والخطيرة على صحة الإنسان والبيئة، عبر عمليات تعقيم وتقديم العلاجات البيطرية اللازمة، وتوفير لها الرعاية الكاملة، من خلال التعاون مع مركز الإيواء، الذي تشرف عليه البلدية وتتولى سيدة نيوزلندية إدارته.

وأشار إلى أنه تم استحداث غرفة عمليات لتلقي بلاغات الجمهور حول الحيوانات السائبة، والتعامل معها في أسرع وقت، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس «كوفيد- 19»، مشيراً إلى أن البلدية تحرص على الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع، وتسعى جاهدة إلى توفير الأجواء والبيئات الصحية السليمة التي تضمن حياة كريمة وخالية من الأوبئة.