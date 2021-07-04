تخريج 880 طالباً بجامعة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

احتفلت جامعة الشارقة، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة، بتخريج دفعتين من طلابها من خريجي كليات الجامعة المختلفة من حملة البكالوريوس والدبلوم لفصلي الربيع والصيف للعام الأكاديمي 1019/2020، ومن حملة البكالوريوس لفصل الربيع 2020/2021، بمجموع عام للخريجين بلغ (880) منهم (106) من كلية إدارة الأعمال، و(27) من كلية الحوسبة والمعلوماتية، و(49) من كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، و(138) من كلية القانون، و(19) من كلية الفنون الجميلة والتصميم، و(418) من كلية الهندسة، و(50) من كلية الاتصال، و(18) من كلية العلوم، و(15) من كلية المجتمع، و(40) من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. وقد جرى توزيع الحضور من الخريجين إلى 5 مجموعات متتالية، وذلك ضمن متطلبات الإجراءات والتدابير الاحترازية التي وضعتها الجامعة لاحتفالات التخريج لاتقاء العدوى من فيروس (كوفيد - 19).

بدأ الاحتفال بعزف السلام الوطني وتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم، ثم كلمة مسجلة للدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، قال فيها: «بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عنكم جميعا وعن أسرة جامعة الشارقة وعن جميع الخريجين أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة، بتخريج هذه الكوكبة المباركة من طلاب العلم والمعرفة من جامعة الشارقة، كما أقدمها لأبنائي الخريجين ولأهاليهم وذويهم وأولياء أمورهم وأساتذتهم ولكل من أسهم في تأهيلهم بالعلم والمعرفة وكريم الأخلاق والقيم، معرباً عن الأسف الشديد لهذه الظروف الاحترازية التي فرضها علينا وعلى العالم أجمع الوباء الفيروسي (كوفيد - 19)، وراجياً من الله تعالى أن يقينا وإياكم جميعاً شره وشر عدواه».

ودعا الطلاب إلى أن يتوجهوا بمشاعر الشكر والتقدير والامتنان إلى آبائهم وأمهاتهم، وأولياء أمورهم وأساتذتهم، الذين كان لهم الفضل الأول بعد فضل الله تعالى عليهم حتى يصلوا إلى هذه المرحلة من حياتهم.