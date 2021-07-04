59 فائزاً في «الشارقة للتميز التربوي»

الشارقة (وام)

بلغ عدد الفائزين في النسخة الـ27 من جائزة الشارقة للتميز التربوي التي نظمها مجلس الشارقة للتعليم 59 فائزاً من المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.

وتصدرت هيئة الشارقة للتعليم الخاص وقطاع العمليات التربوية في مؤسسة الإمارات للتعليم الفئات الفائزة، وشكل المواطنون نسبة 49%، في حين شكل غير المواطنين نسبة 51%، حيث خصصت الجائزة هذا العام 3 فائزين لكل مرحلة دراسية من الصف الرابع إلى الصف الثاني عشر.

وأكد الدكتور سعيد الكعبي، رئيس مجلس الشارقة للتعليم، أن جائزة الشارقة للتميز التربوي تهدف من خلال رسالتها إلى تعميق مفاهيم التميز والإبداع وتنفيذ البرامج النوعية وتقدير المتميزين، وتشجيع جميع الأفراد والمؤسسات التعليمية على تطوير أدائهم، وتعزيز الاتجاهات الإيجابية نحو المعرفة والبحث العلمي.

وأشار إلى أن النسخة الـ 27 من جائزة الشارقة للتميز التربوي حققت تطوراً ملحوظاً، من خلال طرحها فئات جديدة ومراجعة كافة الفئات ومعاييرها الرئيسية والفرعية، وتحديثها بناءً على التغيرات في الميدان التربوي والملاحظات والمقترحات التطويرية التي تصل من المشاركين.