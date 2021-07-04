«التعليم والمعرفة» تحصل على ترخيص عالمي

أبوظبي (الاتحاد)

باتت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي أول جهة تحصل على ترخيص (Autism Education Trust) خارج المملكة المتحدة لتقديم برنامج التدريب التخصصي، والذي تم تطويره بشكل مدروس بمشاركة مجموعة من الأشخاص ضمن فئة التوحد وذويهم ونخبة من المتخصصين والتربويين والأكاديميين المعنيين في هذا المجال.

جاء ذلك في أعقاب توقيعها اتفاقية متميزة مع الأمانة العامة للتعليم المتخصص للتوحّد (Autism Education Trust) المؤسسة غير الربحية التابعة لوزارة التعليم البريطانية. ويشكل توقيع هذه الاتفاقية، الممتدة لثلاثة أعوام، خطوة جديدة في إطار جهود الدائرة المتواصلة لترسيخ منظمة التعليم الدامج في أبوظبي؛ إذ تتولى مؤسسة (Autism Education Trust) تطوير الكفاءات التخصصية الكفيلة بدعم الطلبة أصحاب الهمم ضمن فئة التوحد من الأطفال والشباب حتى سن 25 عاماً.