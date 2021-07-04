ورش توعية لموظفي دوائر دبي حول أهمية اللقاح

دبي (الاتحاد)

نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، ورش عمل للتوعية لنحو 800 موظف من موظفي 25 جهة حكومية في دبي، بهدف توعيتهم بأهمية أخذ اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ 19) لتسريع عملية التعافي في دولة الإمارات، وتحصين أفراد المجتمع من مضاعفات الفيروس. وقدمت فرق هيئة الصحة بدبي معلومات قيّمة حول الصحة الجماعية لأفراد المجتمع بشكل عام، وتم توضيح بعض المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالتطعيم، وأنواع التطعيم المتوفرة.

وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أهمية أخذ اللقاح من قبل جميع موظفي دوائر حكومة دبي، حرصاً على سلامتهم، وسلامة أفراد المجتمع، والتعافي من «كورونا» والعودة إلى الحياة الطبيعي.