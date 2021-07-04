ورشة للاهتمام بالحديقة المنزلية

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال مركز بلدية مدينة زايد، ورشة توعية عن بُعد بعنوان «الاهتمام بالحديقة المنزلية» ضمن فعالية «عاصمتي»، استهدفت كافة فئات المجتمع، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وهدفت الورشة إلى الحفاظ على مظهر المدينة، والحد من المشوهات، وتفعيل المشاركة المجتمعية، ونشر ثقافة الاهتمام بالحي السكني، وإقامة أنشطة وبرامج وفعاليات مختلفة لأفراد المجتمع وطلبة المدارس «الحكومية والخاصة».

وعملت الورشة على تعريف المشاركين بأهمية المحافظة على مظهر المدينة والآثار الإيجابية المترتبة عليه، وعرض فيديوهات وصور توعوية عن المشوهات، والتوعية بكيفية الحد من المشوهات، والتعريف بوسائل التواصل للإبلاغ في حال وجود مشوهات، وفتحت الورشة المجال لطرح أرائهم.