22 حادثاً بسبب العبور الخاطئ للمشاة بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أظهرت الإحصائيات الصادرة من إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة إلى وقوع 22 حادثاً نتيجة العبور الخاطئ للمشاة على الطرقات بالإمارة، خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2020، أسفرت عن إصابات متفاوتة. وأطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثلة بإدارة المرور والدوريات، حملة مرورية توعوية بعنوان «اعط المشاة حقهم» تستمر لمدة شهر، لترسيخ مبادئ الثقافة المرورية من خلال برامج التوعية المرورية، والتي تأتي تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الشارقة بهدف جعل الطرق أكثر أمناً.

وقال الرائد عبدالله المنذري، رئيس قسم المرور والدوريات بشرطة الشارقة، إن الحملة تهدف إلى تعزيز ونشر ثقافة الوعي المروري في الالتزام والتقيد بالأنظمة المرورية، التي تضمن سلامة المشاة على الطريق للحد من حوادث الدهس والإصابات والوفيات، للوصول لأعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق.

وأشار إلى أن السرعة الزائدة والانشغال بغير الطريق، وعدم الانتباه والعبور من الأماكن غير المخصصة لعبور المشاة من أهم المسببات للحوادث، مشيراً إلى أن سلامة المشاة على الطريق مسؤولية مشتركة بين مستخدمي الطريق والمشاة، ولمستخدمي الطريق دور كبير في تحقيق السلامة من خلال الحذر والانتباه وإعطاء الأولوية للمشاة للعبور بسلام وأمان.

وأكد الرائد عبدالله، أن اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الذي تنص على أن عدم التزام المشاة بالإشارة الضوئية، وعبور الطريق من الأماكن غير المخصصة للعبور يترتب عليه غرامة مالية قدرها 400 درهم، أما بالنسبة لقائدي المركبات مخالفة عدم إعطاء الأولوية لعبور المشاة من الأماكن المخصصة لهم، يترتب عليها غرامة مالية قدرها 500 درهم و6 نقاط مرورية.