منصور بن زايد يشهد حفل تخريج دورة الدفاع الوطني الثامنة

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حفل تخريج دورة الدفاع الوطني الثامنة 2020 - 2021 الذي أُقيم اليوم في قصر الوطن.

وأكد سموه، خلال الحفل، أن الكلية تحظى باهتمام قيادة الدولة الرشيدة ودعمها، لدورها المهم في تأهيل وإعداد نخبة من الكوادر الذين يسهمون في مسيرة بناء أوطانهم وتقدمها في مختلف ميادين العمل الوطني والحفاظ على مكتسباتها.

وأضاف سموه، أن القوات المسلحة تمثّل مصدر فخر واعتزاز لكل إماراتي خلال مسيرتها المشرفة والزاخرة بالإنجازات والإخلاص في أداء الواجب الوطني، ودعم النجاحات التنموية والاقتصادية، إضافة إلى دورها المحوري في جميع المراحل، بما فيها المحطات المستقبلية الواعدة التي تستشرفها الدولة، تزامناً مع احتفائها بالذكرى الخمسين لتأسيسها.

وهنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، خريجي دورة الدفاع الوطني الثامنة 2020 - 2021، وحثهم سموه على توظيف ما اكتسبوه من معارف متخصصة ومهارات عالية وخبرات أكاديمية في تعزيز قدرات القوات المسلحة وأجهزة الشرطة ومؤسسات الدولة، خدمةً لأوطانهم، متمنياً سموه لهم مزيداً من التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية.

بدأ الحفل، الذي نُظِّم باتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية، بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات بيّنات من القرآن الكريم، وإلقاء الكلمات الافتتاحية والترحيبية.

من جهته، رفع اللواء الركن عقاب شاهين العلي، قائد كلية الدفاع الوطني، في كلمته خلال الحفل، أسمى آيات الشكر والولاء إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرعاية سموهم المستمرة واهتمامهم بدعم كلية الدفاع الوطني، مما أتاح لها مواكبة أرقى المعايير الدولية وأحدث التقنيات في التكوين العسكري والأمني الشامل.

كما تقدم اللواء الركن عقاب شاهين العلي ببالغ الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لرعايته حفل تخريج دورة الدفاع الوطني الثامنة 2020 - 2021.

وقال اللواء العلي: «إن الكلية تفخر بأن تقدم للوطن كوكبةً جديدة من قيادات واعدة حظيت بإعداد وتأهيل عملي وأكاديمي متميز وفق أرقى المعايير المعتمدة عالميا، مما يمكنهم من أداء واجبهم الوطني ومهماتهم العسكرية والأمنية بكفاءة عالية حفاظاً على إنجازات الدولة ودعماً لمسيرتها الناجحة في جميع القطاعات».

وثمّن الجهود الحثيثة التي بذلها المحاضرون والهيئتان التوجيهية والإدارية في الكلية، وجميع من أسهم في إنجاز برنامج دورة الدفاع الوطني الثامنة، متمنيا للخريجين مزيداً من التوفيق والنجاح.

من جانبه، قال عقيد ركن مهندس/ جاسم محمد علي الرشيد، في كلمة الخريجين منتسبي الدورة الثامنة «أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير إلى كلية الدفاع الوطني وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية للجهود التي بذلوها لتأهيل الدارسين وتطوير قدراتهم في البحث والتحليل والنقد والتقييم، ومهارات الحوار ضمن بيئة تعليمية تفاعلية وبحثية تمكنهم من الإسهام في رسم السياسات الوطنية وصناعة القرار الاستراتيجي حول القضايا الوطنية».

وأضاف أن «الاحتفاء اليوم بتخريج هذه الدفعة هو مواصلة لمسيرة بناء أجيال جديدة مدركة لأبعاد الأمن الوطني والعوامل المؤثرة فيه في ظل عالم متشابك ومعقد تتداخل فيه المؤثرات على الأمن الوطني للدول، وعولمة تمتلك من التأثير قدراً هائلاً لتصبح عنصراً فاعلاً في تشكيل الهوية الوطنية».

في ختام الحفل، سلّم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الشهادات للخريجين، والتقطت لسموه مع جميع الخريجين الصور التذكارية بهذه المناسبة.

حضر حفل التخريج، معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي علي بن قناص الكتبي رئيس دائرة الإسناد الحكومي، ومطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، واللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، واللواء الركن بحري طيار الشيخ سعيد بن حمدان بن محمد آل نهيان قائد القوات البحرية.