أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، اليوم الأحد، نسبة من تلقوا جرعة أولى وجرعتين من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.
وقالت الهيئة، على حسابها الرسمي على تويتر: «نعلن اليوم عن وصول نسبة متلقي الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 من إجمالي السكان 74%».
وأضافت: «وصلت نسبة متلقي جرعتين من اللقاح من إجمالي السكان 64%».
64 % من إجمالي سكان الإمارات تلقوا جرعتين من لقاح كورونا
أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، اليوم الأحد، نسبة من تلقوا جرعة أولى وجرعتين من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي