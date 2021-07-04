64 % من إجمالي سكان الإمارات تلقوا جرعتين من لقاح كورونا

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، اليوم الأحد، نسبة من تلقوا جرعة أولى وجرعتين من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الهيئة، على حسابها الرسمي على تويتر: «نعلن اليوم عن وصول نسبة متلقي الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 من إجمالي السكان 74%».

وأضافت: «وصلت نسبة متلقي جرعتين من اللقاح من إجمالي السكان 64%».