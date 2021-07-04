طقس الإمارات المتوقع غداً الاثنين

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً بعد الظهر، قد تمتد إلى بعض المناطق الداخلية، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية الغربية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار والأتربة وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية/ 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط، وسيحدث المد الأول عند 10:02 والمد الثاني عند 22:10 والجزر الأول عند الساعة 14:48 والجزر الثاني عند الساعة 05:25.

وفي بحر عمان، يكون الموج متوسطاً، ويحدث المد الأول عند 17:58 والثاني عند الساعة 08:20 والجزر الأول عند الساعة 12:39 والجزر الثاني عند الساعة 01:22.