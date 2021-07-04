الإمارات تعلن عن التسجيل الطارئ للقاح "موديرنا"

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن التسجيل الطارئ للقاح "موديرنا" ضد فيروس "كوفيد - 19" والذي تنتجه شركة "موديرنا" العالمية وذلك بناء على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة.

ويأتي اعتماد اللقاح - الحاصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" على الاستخدام الطارئ له - في إطار تعزيز جهود دولة الإمارات في مكافحة فيروس "كوفيد-19 "وتأكيدا على نهجها بالاهتمام بصحة وسلامة أفراد المجتمع.

وأشار سعادة الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أن اعتماد اللقاح يأتي في إطار حرص دولة الإمارات على تعزيز الاستجابة الفعالة للجائحة من خلال استقطاب وتوفير اللقاحات المبتكرة التي ثبتت فاعليتها وكفاءتها، مؤكدا أن هذا الإجراء يمثل مرحلة حاسمة تعزز وقاية أفراد المجتمع ويدعم تسريع عملية التعافي في الإمارات وتحصين المجتمع لا سيما في ظل التطور المتسارع في عدد جرعات لقاح "كوفيد-19" والتي بلغت نحو 15 مليون جرعة ما يعكس النتائج المثمرة التي تحققها الحملة الوطنية للقاح "كوفيد-19" والمسيرة المميزة التي تخطوها دولة الإمارات في مواجهة " كوفيد-19 " تمهيداً لعبور المرحلة إلى التعافي وتعزيز التفاؤل والاطمئنان في المجتمع.

من جانبه ذكر سعادة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي أن هذا القرار جاء بعد تقديم شركة "موديرنا" لكافة المستندات المستوفية للإجراءات والأنظمة المعتمدة في الدولة وحسب المعايير العالمية لضمان سلامة ومأمونية اللقاح للاستخدام لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية من استيراد اللقاح بعد استيفاء معايير الأمان والفعالية المعتمدة أثناء الشحن، لافتا إلى أن نتائج الدراسات أظهرت أن اللقاح آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس حيث تمت مراجعة الدراسات المتعلقة بسلامة التطعيم، بالاستناد إلى اعتماد اللقاح من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA".

بدوره، أعرب الدكتور زاهد السبتي المدير الإداري لشركة "ماجنتا" للاستثمار عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع "موديرنا" بخصوص اللقاح.. وقال: في ظل التوجه العالمي لمواجهة الآثار الكبيرة التي خلفتها جائحة "كوفيد-19 " نشعر بالفخر لكوننا جزءا من الجهود العالمية الهادفة إلى حماية صحة الأفراد عن طريق إتاحة واحد من أكثر اللقاحات تقدماً لحكومة دولة الإمارات التي تبذل الكثير من أجل احتواء الوباء، كما أن هذه الاتفاقية تعكس التزامنا بدعم المساعي الحكومية الرامية إلى تعزيز الوعي حول أهمية اللقاحات.

من جهتها رحبت كورين لو غوف مديرة العلاقات التجارية في شركة "موديرنا" بهذه الفرصة التي ستوحد الجهود مع شركة "ماجنتا" لتوزيع اللقاح في الإمارات، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تصب في الهدف المتمثل بتوسيع نطاق الوصول إلى اللقاح على الصعيد العالمي بالإضافة إلى تقديم الدعم للحكومات كما هو الحال مع دولة الإمارات وذلك لحماية مواطنيها والمقيمين عليها وزوارها ضد الجائحة.