66 سفيراً رقمياً للمدرسة الإماراتية

دينا جوني (دبي)

اختارت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي 66 طالباً وطالبة من مختلف مدارس الدولة ليكونوا سفراء رقميين، ويساهموا في نشر المعرفة والوعي حول التعلم الذكي والتكنولوجيا الحديثة العام الدراسي المقبل، ضمن مبادرة سفراء التغيير والأبطال الرقميين لطلبة المدارس 2021-2022. وقد شارك في المبادرة 243 مدرسة من مختلف إمارات الدولة، تقدّم منها 2240 طالباً وطالبة.

وتعتمد مبادرة «سفراء التغيير والأبطال الرقميين لطلبة المدارس» على تعزيز منظومة التعليم والتعلم من خلال استخدام التقنيات الحديثة لتطوير مستوى التعلم الرقمي لدى الطالب. وتهدف المبادرة إلى تعزيز النضج الإلكتروني والمهارات القيادية لدى الطلاب، وتطوير استخدام المنصات التعليمية المختلفة لبرنامج التعلّم الذكي، ورفع الوعي وتعزيز مبدأ المواطنة الرقمية والأمن الإلكتروني بمختلف وسائل التعليم الإلكتروني، بالإضافة إلى بث روح التنافس بين الطلاب في المدرسة الإماراتية، وتشجيعهم وتحفيزهم على التميز.

ومن مهام الطلبة «السفراء»، نقل المعرفة لزملائهم داخل المدرسة وتنفيذ ورش تدريبية على استخدام المنصات الذكية، وتعزيز النضج الإلكتروني والكفايات الرقمية للطلاب، والمساهمة في بناء مجتمع مدرسي أكثر إدراكاً للأمن الإلكتروني، وخلق أنماط تعلم جديدة مناسبة لقدرات الطلاب، ونشر المعرفة باللوائح والقوانين والسلوكيات الإيجابية من خلال وضع أنماط تعلم جديدة تلائم خطة التعلم المستقبلية، والنهوض بمستوى تعلم رقمي يواكب مهارات القرن الـ21 من خلال المشاريع والمبادرات الطلابية، وأخيراً التعاون الفعّال مع إدارة المدرسة في تحفيز الطلبة على الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا لتعزيز الهوية الوطنية واستشراف المستقبل.

كما حددت المؤسسة شروط اختيار الأبطال الرقميين، وهي أن يتحلى الطالب بروح التعاون والمبادرة، وأن يكون على إلمام باستخدام منصات التعلّم الذكي والتعامل مع المشاكل التقنية، وأن تكون لديه ممارسات متميزة على مستوى المدرسة، ومحب للتحدي، وأن يتحلى بمهارات الإلقاء والتعامل مع الآخرين. أما آلية اختيارهم، فتتم من خلال تقييم داخلي لخبرات الطلبة في استخدام الأنظمة المختلفة، بالإضافة إلى تقييم داخلي للطلبة بنهاية الفصل الثالث من قبل إدارة المدرسة، ومن ثم تقييمهم من قبل اختصاصيي التعلم الذكي.

أما شروط اختيار سفراء التغيير، فهي أن يحقق الطالب جميع مهام الأبطال الرقميين، وأن تكون لديه مبادرة متميزة على مستوى المدرسة، وأن يتميز بالروح القيادية. وبالنسبة لآلية اختيارهم، فمن خلال تقييم داخلي لإنجازاتهم بنهاية الفصل الثالث قبل أن يتم تقييمهم من قبل اختصاصيي التعلم الذكي، وعرض أعمال الأبطال الرقميين نهاية الفصل الثالث، ويتم تقييمها من قبل اختصاصيي التعلم الذكي المشرفين على المبادرة واختيار الأفضل لترشيحهم للمقابلات.