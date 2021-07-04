محمد بن راشد يبارك لطلبة الثانوية العامة تخرجهم

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لطلبة الثانوية العامة تخرجهم، مهنئاً سموه المتفوقين منهم.

وقال سموه عبر حسابه في "تويتر"، "نبارك لأبنائنا طلاب الثانوية العامة تخرجهم.. ونخص بالتهنئة المتفوقين منهم.. ونشكر الميدان التربوي على تجاوزه سنة تعليمية غير اعتيادية.. والقادم أجمل بإذن الله في إمارات الخير".