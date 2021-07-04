إعلان نتائج الثاني عشر ظهر اليوم

دينا جوني (دبي) تعلن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ظهر اليوم الأحد، نتائج نهاية العام الدراسي لطلبة صفوف الثاني عشر في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة.

وكانت المؤسسة قد اعتمدت الجدول الزمني لإعلان نتائج طلبة المدارس الحكومية على مستوى الدولة للعام الأكاديمي الجاري، للصفوف من الأول إلى الثاني عشر.

وتعلن نتائج الصف الثاني عشر ظهر اليوم الأحد، وفي اليوم التالي نتائج الصفين العاشر والحادي عشر، والثلاثاء نتائج الصفين الثامن والتاسع، تليها نتائج الصفوف من الرابع حتى السابع، وسيكون إعلان نتائج الصفوف من الأول إلى الثالث يوم الخميس المقبل.