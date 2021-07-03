«التقنية» تعتزم تخريج 500 شركة ناشئة على مدار 10 أعوام

أبوظبي (وام)

قال الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا: إن الكليات تعتزم وفق خطتها المستقبلية تخريج 500 شركة ناشئة على مدار عشرة أعوام.

وأوضح أن الكليات بها اليوم 2316 طالباً وطالبة ضمن برنامج تطوير الشركات الناشئة، وهناك 108 شركات ناشئة تم إطلاقها منها 25 شركة ناشئة حصلت على تراخيص تجارية و15 شركة منها زاولت نشاطها التجاري، وبدأت مرحلة النمو والتوسع في السوق.

واستعرض الشامسي كيفية نجاح الكليات في تنفيذ البند السادس من وثيقة الخمسين منذ اعتمادها كمناطق اقتصادية إبداعية حرة توفر مساحات للطلبة لممارسة نشاطهم الاقتصادي الابداعي، بما يمكن الكليات من تخريج شركات ورواد أعمال، موضحاً أن الكليات منذ مارس 2019 حتى اليوم تمكنت من وضع إطار منهجي واضح لتخريج الشركات ورواد الأعمال من طلبة الكليات في إطار برنامج«تطوير الشركات الناشئة»، حيث تضمنت المنهجية الجديدة ثلاث مراحل عمل رئيسية يمر بها المشروع لحين تحوله إلى شركة ناشئة.