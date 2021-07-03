«أرشدني» لطلبة الثانوية في عجمان

عجمان (وام)

يعقد مكتب شؤون المواطنين بعجمان، يومي الاثنين والثلاثاء القادمين، مبادرة لإرشاد طلبة الثانوية العامة وأولياء أمورهم، لتوعيتهم بالتوجهات المستقبلية للوظائف وكيفية توظيف ميولهم ورغباتهم الأكاديمية في اختيار التخصصات الملائمة. وتتضمن المبادرة برنامجاً تثقيفياً افتراضياً للفئة المستهدفة، بالإضافة الى برنامج مصمم خصيصاً للمتفوقين من طلبة الثانوية العامة.

وقال الشيخ عبد الله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات /وام/: إن المبادرة تهدف لإرشاد طلبة الثانوية العامة وأولياء أمورهم، لتوعيتهم بالتوجهات المستقبلية للوظائف وأهمية اختيار التخصص الجامعي الملائم لرغباتهم الأكاديمية، وما يتوافق مع التوجهات المستقبلية للوظائف حسب الخطة المستقبلية والاستراتيجية للحكومة. وأضاف أن المبادرة تتضمن برنامجاً تثقيفياً افتراضياً للفئات المستهدفة وبرنامجاً مصمماً خصيصاً للمتفوقين من طلبة الثانوية العامة، حيث تنقسم المبادرة إلى ورشتين رئيسيتين الأولى يوم 5 يوليو وهي خاصة بأولياء الأمور، وفي اليوم التالي 6 يوليو وهي خاصة بالطلبة، وذلك بحضور نخبة من الأكاديميين والمختصين في مجال الإرشاد الطلابي، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، متمنياً من الجميع التسجيل والحضور للاستفادة من المبادرة.