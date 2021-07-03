طقس صحو بوجه عام

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون سحب ركامية بعد الظهر يصبح رطبا ليلاً وصباح غد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار. الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية/ 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س. الخليج العربي: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 07:44 والمد الثاني عند 21:31الجزر الأول عند الساعة 13:55 والجزر الثاني عند الساعة 04:38 بحر عمان: خفيف - متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند 17:16 الثاني عند الساعة 07:31الجزر الأول عند الساعة 11:25 والجزر الثاني عند الساعة 00:46.