«خيرية محمد بن حم» تبحث مبادراتها

العين (الاتحاد)

عقدت مؤسسة محمد بن حم الخيرية اجتماعها الدوري بهدف تحديد سمات المشاريع والمبادرات للعام الحالي، بالإضافة إلى تشكيل اللجان لمتابعة عمل أنشطة المؤسسة، بحضور الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري رئيس مجلس الامناء، والدكتور بخيت بن سالم العامري، وحمد عبدالله بن وريقة، وصالح سالم بالجامري العامري، ومحمد سالم عامر العامري.

وناقش أعضاء مجلس الإدارة محاور العمل الخيري والإنساني التي ستنشط المؤسسة على تقديم فعاليات ومبادرات ذات صلة، والتي شملت، التعليم في جميع مراحله الدراسية من حيث تأمين مستلزمات، ودفع مستحقات للأسر المتعففة بهدف إكمال العام الدراسي لأطفالهم، ومساعدة العمال والأسر المتعففة من خلال فعاليات تكريم مع تقديم سلال غذائية ومواد تموينية وتوزيعها على مستحقيها، والعمل على المشاركة الفعالة في كافة الأنشطة والمناسبات الخيرية والإنسانية المقامة على أرض الإمارات، وبناء علاقات مع جميع المؤسسات والهيئات الناشطة بالعمل الخيري والإنساني داخل دولة الإمارات، ومناقشة وضع استراتيجية للمؤسسة تتواءم مع توجهات وتطلعات دولة الإمارات العربية المتحدة ومتوائمة مع احكام القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهليه ذات النفع العام.

ووجه الشيخ الدكتور محمد بن حم الشكر والتقدير إلى أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم خلال الفترة السابقة، مثمناً الدور الكبير الذي قاموا به في المساهمة بالعودة التدريجية لكافة الأنشطة والفعاليات.

وأكد أن على جميع اللجان أن تمارس خططها مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وفق برامج تشغيلية بتوقيتات زمنية محددة، وبحسب التعليمات الصادرة من الجهات المختصة في الدولة.