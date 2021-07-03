3434 طالبـاً تقدموا لاختبارات «إمسات» بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية عن استضافتها أكثر من 3434 من فئة طلبة الثانوية العامة وفئة المعلمين، لتقديم اختبار الإمسات في فرعي الجامعة في أبوظبي وعجمان، خلال فترة فصل دراسي ممتدة حتى نهاية الشهر القادم، وذلك منذ اعتمادها مقراً معتمداً من قبل وزارة التربية والتعليم لإجراء الاختبار منذ شهر أغسطس 2020.

وقال الدكتور خالد الظاهري، مدير الجامعة: إن لاختبارات الإمسات دوراً أساسياً في تحديد المسار العلمي والمهني لكل طالب، فنتائج الاختبارات تقدم بيانات دقيقة لأصحاب القرار حول جودة المخرجات التعليمية، كما تسهم في اتخاذ القرارات اللازمة لتحسين نظام التعليم، فضلاً عن دورها في تحدد مستوى أداء الطلبة وطنياً وعالمياً، حيث وفرت القيادة الرشيدة بنية تحتية متطورة ومناهج أكاديمية عالية الجودة، لضمان قدرة الطلبة على اجتياز هذه الاختبارات المعيارية بنجاح.