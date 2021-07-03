600 طالب في «المبرمج الإماراتي» اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن صندوق الوطن، المبادرة المجتمعية لمجموعة من رجال الأعمال الإماراتيين الرامية إلى دعم صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة، إطلاق جولة جديدة من المرحلة المتوسطة لمبادرة «المبرمج الإماراتي»، والتي تهدف إلى تزويد المشاركين فيها بمهارات متقدمة في مجالي الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة.

ويشارك في الجولة التي ستبدأ اليوم وتستمر لغاية 15 يوليو بدعم من «شركة الدار العقارية» 600 طالب وطالبة من جميع إمارات الدولة، ومدينتي العين وكلباء، وتتخللها مجموعة من الدورات والمحاضرات التعليمية التي تعقد عبر منظومة إلكترونية متطورة تقوم على نظام «التعلم عن بُعد» وتحاكي البرمجة والذكاء الاصطناعي.

وسيتعرف المشاركون في الجولة على مهارات متقدمة في مجالي الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي الرامية لبناء القدرات الوطنية في المجال الذي بات يعتبر ركيزة أساسية في توجهات الدولة المستقبلية لبناء اقتصاد معرفي مستدام وفي صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وقالت هند باقر، مدير عام صندوق الوطن: «مبادرة (المبرمج الإماراتي) هي إحدى المبادرات الرئيسية لصندوق الوطن التي يسعى من خلالها إلى الاستثمار في مواردنا البشرية، بما يتماشى وتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى إعداد جيل من الكفاءات القادرة على مواصلة مسيرة دولتنا التنموية عبر بناء اقتصاد معرفي ورقمي مستدام للأجيال القادمة».